Undercover-Auftritte: Baron Cohen soll "Borat 2" gedreht haben

In mehreren Verkleidungen gesichtet

Zu Details der Handlung gibt es noch keine näheren Infos. Da Borat aber nicht mehr die unbekannte kasachische TV-Persönlichkeit ist, die er im Originalfilm von 2006 gespielt hat, musste sich Baron Cohen offenbar einiges überlegen, um bei den Dreharbeiten nicht sofort erkannt zu werden.

Die Öffentlichkeit weiß mittlerweile, wer Borat ist, deshalb ging der britische Komiker offenbar "undercover", um die Leute mit seinen Scherz-Interviews hinters Licht führen zu können. Der Film wurde von einer anderen Quelle als "Cohen spielt Borat spielt Cohen". Cohen wurde auch mehrmals in verschiedenen Rollen in der Öffentlichkeit gesichtet, etwa bei einer rechtskonservativen Wahlveranstaltung in Washington im Juni. Dort soll er als Countrysänger verkleidet, einen Song über die "Wuhan-Grippe" zum Besten gegeben haben.

"Borat" (20th Century Fox) erzielte weltweit einen Umsatz von 262 Millionen US-Dollar, was den Weg für andere Cohen-Filme wie "Bruno" und "The Dictator" ebnete. An den Erfolg von "Borat" kamen die beiden Filme allerdings nicht heran.