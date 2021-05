Böhmermann: "Noch hat Blümel Zeit zurückzutreten"

Finanzminister Gernot Blümel stand in diesem Jahr schon wiederholt im Zentrum des öffentlichen Interesses. Im Februar fand wegen des Verdachts der Bestechlichkeit in Zusammenhang mit der Causa Novomatic eine Hausdurchsuchung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in seiner Privatwohnung statt.

Blümels privater Laptop war dabei jedoch nicht auffindbar. Wie sich später herausstellte, war seine Frau mit dem gemeinsamen Baby sowie dem Laptop im Kinderwagen wenige Minuten vor dem Eintreffen der Ermittler spazieren gegangen. Blümel hatte kurz davor mit ihr telefoniert. Später wurde der Laptop von Blümels Kabinettschef der WKStA übergeben.

Und erst diese Woche forderte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) Bundespräsident Alexander Van der Bellen dazu auf, die Übermittlung von E-Mails aus dem Finanzministerium an den Ibiza-U-Ausschuss zu exekutieren, weil Blümels Ressort dem Auftrag des VfGH erst nicht nachgekommen war. Erst nach der beantragten Exekution lieferte das Ministerium.

"Türkise Sondersendung"

In der Sendung dürfte es jedoch nicht nur um Blümel, sondern auch um Bundeskanzler Sebastian Kurz gehen. Denn kurz nach Böhmermanns Tweet wurde auf dem offiziellen Account der Sendung nachgelegt: "Liebes Österreich! Heute im #zdfmagazin: Türkise Sondersendung über euren süßen Bub", so die Message. Für Aufregung in den sozialen Netzwerken war damit gesorgt.