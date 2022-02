"Bigbug" auf Netflix: Revolte der Roboter

Gemeinsam mit anderen Menschen – ihrer Tochter, einem Verehrer, dem Ex-Mann samt Verlobter, der Nachbarin und deren Sex-Android – wird sie plötzlich in dem ultramodernen Eigenheim eingesperrt. Die Ursache: Die Roboter des Hauses scheinen eine Revolte zu planen und wollen selbst menschliche Züge (Humor!) entwickeln. Es entbrennt ein turbulenter Machtkampf zwischen Menschen, Robotern und Androiden. All das inszeniert Jeunet, wie in seinen anderen dystopisch-nostalgischen Zukunftsvisionen, mit einer Fülle an unterhaltsamen wie intelligenten Einfällen. Peter Temel