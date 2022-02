Diese Oscar-Kandidaten kann man schon im Wohnzimmer begutachten

Es hat eine gewisse Ironie, dass Jane Campions Rückkehr zum kinogerechten Breitwandformat ausgerechnet für einen Streamingriesen gedreht wurde. Viel spricht dafür, dass ihr viel gelobtes Westerndrama „The Power of the Dog“ Netflix zum ersten Mal den Titel „Bester Film“ bei den Oscars einbringen könnte. Mit zwölf Nominierungen ist der Film mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst der große Favorit für die Verleihung am 27. März.