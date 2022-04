"Biester": Drehstart für neue Serie von "Vorstadtweiber"-Macher Uli Brée

Die BFFs Jennifer (Anja Pichler) und Vero (Mara Romei) träumen von einem besseren Leben – obwohl: eigentlich soll es nicht besser, sondern großartig, richtig geil werden. Noch sieht die Realität aber ganz anders aus. Denn auch Träumerinnen müssen ihre Rechnungen bezahlen, und so arbeitet Jennifer tagsüber in einem Nagel-Studio, in der Nacht im Postverteilerzentrum und macht nebenbei – denn von nichts kommt nichts – die Abendschule. Vero teilt Jennifers Träume, geht es aber etwas ruhiger an: Sie hilft ihrer Mutter am Marktstand und jobbt bei der reichen Corinna (Annabelle Mandeng) und ihrem Vater Siegfried Schramberg (Wolfgang Hübsch) als Mädchen für alles. Jennifers Eltern, Sandra (Claudia Kottal) und Günter Tichy (Aleksandar Petrovic), scheinen sich mit ihrem Schicksal abgefunden zu haben. Beide sind arbeitslos und haben ihre Träume fast schon aufgegeben.

Im krassen Gegenteil dazu steht das Leben der Schwestern Penelope (Fanni Schneider) und Tiziana (Theresa Riess) – kurz Nelly und Tiz. Sie leben ihre Träume – hauptsächlich mit dem Geld ihrer Eltern, Pius (Simon Schwarz) und Dorit Sund (Ursula Strauss). Während sich Pius, der sein Vermögen mit einem Baumarktimperium gemacht hat, hin und wieder nach einem bescheidenen Leben sehnt, sieht sich Dorit als große Kunstmäzenin. Geld verdirbt den Charakter – so auch den der Sunds, auch wenn Tiz neben ihrem Studium die Welt verbessern möchte und sich dabei gerne um die Armen und Schwachen kümmert. Diesmal ist es Gibran (Tamim Fattal), ein Asylwerber, der Tiz‘ ganze Aufmerksamkeit und Liebe abbekommt. Nelly hingegen kann mit dem Gutmenschgetue ihrer Schwester wenig anfangen. Sie steht auf Party und Shoppen und will ihren Spaß haben. Vielleicht sogar mit dem Künstler Achilles Atesch (Etienne Halsdorf), den ihre Mutter gerade unter ihre Fittiche genommen hat. Doch die Welt der Reichen und Schönen bekommt Risse. Und auch, wenn die Sunds meistens zusammenhalten, geht hier jede/r den eigenen Weg. Bei einer von Dorits ausschweifenden Partys eskaliert die Situation, und die Welten der Sunds und Tichys kollidieren …