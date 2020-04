"Bibi & Tina" als Serie: Es wird wieder gehext

Die beiden Hauptdarstellerinnen sind seit ihrer Kindheit große „ Bibi & Tina“-Fans, wie sie im Gespräch mit dem KURIER erzählen. Herbig-Matten spielte bereits in Filmen wie „Das Pubertier“ an der Seite von Heike Makatsch und Jan Josef Liefers, Hirschberg stand hingegen zum ersten Mal vor der Kamera: „Ich musste mich erst mal an so ein Filmset gewöhnen“, erinnert sich die 18-Jährige. „Dass man da so im Fokus steht, die Kameras auf einen gerichtet sind und alle schauen, dass man im richtigen Licht steht und dass das Kostüm perfekt ist – das war schon ungewohnt am Anfang.“

Herbig-Matten musste sich neue Fähigkeiten aneignen: „Ich konnte vor dem Dreh nicht reiten, und das zu lernen, war schon eine Herausforderung. Natürlich waren auch das Singen und das Tanztraining herausfordernd, aber das hat auch richtig viel Spaß gemacht“, berichtet die 16-Jährige.