Beyoncé und Tochter mit Glamour-Auftritt bei erstem NFL-Match von Netflix

Ihre Setlist für den NFL Christmas Gameday umfasste Nummern wie „16 Carriages“, „Blackbird“ oder „Ya Ya“. Mit ihrem Hit „Texas Hold 'Em“ und ihrem Aufstieg auf die Dachbalken des Stadions endete Beyoncés Hommage an die Western- und Rodeokultur, die von ihrer Firma Parkwood Entertainment co-produziert wurde.

Beyoncé ritt in ihrer Heimatstadt Houston, Texas, auf einem weißen Pferd über einen rot-weiß gestreiften Laufsteg ins Stadion und bot den Zuschauern in der 12-minütigen Show die erste Live-Performance von Songs aus ihrem Album „Cowboy Carter“ .

Hier wird geklotzt und nicht gekleckert: Mit Beyoncé und Gästen in der Halftime-Show setzte Streaming-Gigant Netflix am Christtag seinem 150-Millionen-teuren Kurz-Engagement bei der NFL das Sahnehäubchen auf. Das Match der Houston Texans und den Baltimore Ravens, eines von nur zwei Spielen, die sich der Streamer gesichert hatte, geriet dadurch - trotz eines spektakulären Ravens-Sieges - fast zum Nebenschauplatz.

Die älteste Tochter von Beyoncé, Blue Ivy Carter, tanzte an der Seite ihrer Mutter

Beyoncé ist bei der NFL ein gern gesehener Star: Bei der Super Bowl XLVII 2013 in New Orleans stand sie gemeinsam mit den Destiny's Child-Mitgliedern Kelly Rowland und Michelle Williams auf der Bühne. Der Auftritt wurde zur zweitmeistgesehenen Super Bowl-Halbzeitshow. Bei der Jubiläums-Super Bowl 50 stand sie 2016 mit Coldplay und Bruno Mars auf der Bühne.

Alle Augen waren aber auf die älteste Tochter von Beyoncé, Blue Ivy Carter , gerichtet, die in der Show an der Seite ihrer Mutter tanzte.

Beyoncé hatte in der Vergangenheit bereits erklärt, dass sie während der Pandemie eine ganze Reihe von Songs geschrieben habe, die sie als Trilogie veröffentlichen wolle. Die ersten beiden Teile sind mit den Alben „Renaissance“ und „Cowboy Carter“ bereits herausgekommen. Daher wäre naheliegend, wenn nun der dritte Teil folgen würde. In der Ankündigung auf Instagram sitzt sie - wie auf den Covern ihrer beiden Vorgängeralben und wie beim Auftakt zu ihrem Stadion-Auftritt - auf einem Pferd.

Für Netflix war es ein werbewirksamer Auftritt und wichtiges Investment. Anders als noch beim Boxkampf zwischen Ex-Weltmeister Mike Tyson und Jake Paul, der in weltweit rund 60 Millionen Haushalten verfolgt wurde, gab es bei der NFL-Übertragung diesmal auch keine peinlichen Berichte von Bild-Aussetzern oder schlechter Bild-Auflösung.

Gerangel am Streamingmarkt

Medien-Expertin Lisa Jäger von der Strategieberatung Simon-Kucher rechnete im dpa-Gespräch jüngst mit weiteren Sport-Engagements der Bewegtbild-Giganten. „Im Streamingmarkt ist im Moment ein ziemliches Gerangel um Marktanteile und um Abonnenten“, sagte sie: „Deswegen ist die große Frage: Was können die Anbieter eigentlich machen, um ihre Abonnenten zu halten?“ Daher „würden Sportinhalte, also exklusive Inhalte, die anderswo nicht verfügbar sind, wunderbar da reinpassen. Idealerweise sind das nicht nur irgendwelche Nischensportarten, sondern Inhalte, die sich an eine möglichst breite Zielgruppe richten.“ Jäger ist sich sicher, „dass wir da auch im nächsten Jahr noch einige spannende Entwicklungen sehen“.