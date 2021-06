Barbara Eder inszeniert internationale Serie "Der Schwarm“

Die Regie übernommen haben neben ROMY-Preisträgerin Barbara Eder ("Barbaren", "Thank You For Bombing") auch Philipp Stölzl ("Schachnovelle", "Ich war noch niemals in New York") und Luke Watson ("Britannia", "Ripper Street").

Internationaler Cast

International ist auch der Cast: Leonie Benesch ("Babylon Berlin", "The Crown"), Cécile de France ("The New Pope"), Alexander Karim ("The Lawyer"), und Joshua Odjick ("Unsettled") sowie Barbara Sukowa ("Hannah Arendt"), Krista Kosonen ("Blade Runner 2049"), Rosabell Laurenti Sellers ("Game of Thrones"), Takuya Kimura ("2046"), Eidin Jalali ("Para – Wir sind King"), Takehiro Hiera ("Giri/Haji"), Dutch Johnson ("Veep", "Navy CIS: LA") und Sharon Duncan-Brewster ("Star Wars: Rogue One") sind Teil der hochkarätigen Besetzung und in Hauptrollen zu sehen.

Frank Doelger: "Die Adaption von 'Der Schwarm' für das Fernsehen brachte einige kreative Herausforderungen mit sich. Eine der spannendsten war es, die Charaktere weiterzuentwickeln, um die zunehmende Diversität in der wissenschaftlichen Gemeinschaft widerzuspiegeln. Dadurch konnten wir eine Besetzung zusammenstellen, die 2004, im Entstehungsjahr des Romans, noch unvorstellbar gewesen wäre."

Corona

Frank Zervos, Co-Produzent ZDF: "Nach drei Jahren intensiver Vorbereitung und einem Jahr coronabedingter Verschiebung geht die Verfilmung von 'Der Schwarm' jetzt endlich an den Start. Die Serie wird state-of-the-art sein: emotional, gegenwärtig, divers, wissenschaftlich und technologisch auf der Höhe der Zeit. Wir wollen dabei ein Gefühl erzeugen, dass die Geschichte im Hier und Jetzt passiert, nicht in irgendeiner Zukunft. Das macht den besonderen Thrill."