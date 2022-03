Auszeichnung: „Neue Portischs braucht das Land“

Der Preis soll „nach seinen Qualitätsstandards“ und von einer hochkarätigen Jury vergeben werden, erklärte KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon, die heuer auch als Präsidentin der Gesellschaft fungiert. Der Hauptpreis, mit 40.000 Euro dotiert, ergeht entsprechend für „herausragende journalistische Leistungen im In- und Ausland, die sich mit der Aufarbeitung und dem Verständnis komplexer politischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge – sowohl im österreichischen als auch im europäischen bzw. internationalen Kontext – auseinandersetzen.“ Da Portisch „channel-neutral“ gearbeitet habe, steht der Preis allen journalistischen Gattungen offen .

Portischs Erbe

Zwei weitere Preise werden in den Kategorien „Zeitgeschichte/Dokumentation“ und „Nachwuchs“ ausgelobt. Damit wolle man Portischs „Erbe auch für die junge Generation weitertragen“, erklärte Gerald Grünberger als Vorsitzender der Medienakademie. KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger erläuterte, dass die Art und Weise, wie Portisch als Journalist gearbeitet hat, auch im Ausland gefragt sei. Deshalb erstreckt sich die Auswahl der Preisträger über die heimischen Grenzen hinaus.

ORFIII-Chef Peter Schöber erinnerte zudem daran: „Wir würden nicht hier sitzen, wenn er mit dem Rundfunkvolksbegehren nicht die Basis für einen unabhängigen ORF geschaffen hätte.“ Unterstützt wird der Preis auch von der Republik Österreich sowie der Stadt Wien. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) würdigte Portisch in einer Videobotschaft mit den Worten: „Er war erklärend und nicht belehrend.“ Gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie und des Krieges in der Ukraine, gebe es wieder viel zu erklären. „Da braucht es mutige Journalisten, um den Menschen die Dramatik vor Ort zu zeigen und Zusammenhänge zu erklären.“ Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) unterstrich, dass Portisch „viel dazu beigetragen hat, dass sich die Menschen für politische Zusammenhänge interessiert haben“.