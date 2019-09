Diese Frage entlockt ihm nur ein mildes Lächeln. Der gealterte Walter Gropius ( August Diehl) sitzt Anfang der 60er in seinem Haus in New York und soll einer Journalistin des Magazins „Vanity Fair“ Rede und Antwort stehen. Die will mit Gropius aber nicht über Kunstgeschichte reden, sondern fragt ihn: „Wie lebst du mit der Lüge, dass Frauen und Männer am Bauhaus gleichbehandelt wurden?“