Bauhaus Jubiläum: 100 Jahre Stil mit Stahl

Die Bauhaus-Lehre räumte vor 100 Jahren mit den bisherigen Ansätzen der europäischen Kunstschulen auf – und sie teilweise sogar aus. Bis die bestehenden Gegenstände auf das Notwendigste – und damit ihren rationalen Nutzen – reduziert waren.

Doch woher kam diese Entwicklung?

„Die Gründung des Bauhauses war eine Reaktion auf die neue gesellschaftliche Situation in der Weimarer Republik nach dem Ende des Krieges und der Monarchie“, erklärt Matthias Boeckl, Professor für Architekturgeschichte an der Universität für Angewandte Kunst in Wien.

Die Reformideen des Bauhauses haben sich aber nicht nur aus der Vergangenheit, sondern auch aus den Lebensumständen der Menschen ergeben. Zentrales Thema war die Industrialisierung.