"Auf dünnem Eis" im ZDF: Die brüchige Sicherheit des Lebens

Sorgenlos ist niemand in diesem intensiven Film nach einem Drehbuch von Silke Zertz, bei dem Sabine Bernardi Regie führte. Inspiration war eine Begegnung, die die Produzentin Beatrice Kramm vor Jahren hatte. Ein Mann habe einige Wochen auf ihrem Stellplatz an einem geschützten Ort gelebt, sagt sie. „Wir haben vergeblich versucht, mit ihm in Kontakt zu treten und ihm Hilfe angeboten – er wollte in Ruhe gelassen werden.“ Bei minus 15 Grad sei er gestorben, „bis heute wissen wir nichts von ihm“, sagt sie. „Mit diesem Film möchte ich ihm eine Geschichte geben.“

Im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit gebe es noch das Denken, „dass das nur bestimmten Menschen passieren kann“, wird Hauptdarstellerin Julia Koschitz im Presseheft zitiert. „Das halte ich für ein schweres Missverständnis. Die Ursachen für Obdachlosigkeit können jeden treffen, ob Arbeitslosigkeit oder Altersarmut, Schulden, zerrüttete Familienverhältnisse, Suchtprobleme, eine Lebenskrise, die einen komplett aus der Bahn wirft, die vielleicht zu psychischen Problemen führt.“

Menschen hätten Berührungsängste, „weil wir uns selbst leider oft am nächsten sind und uns nur ungern aus unserer Komfortzone heraus bewegen, weil wir bequem sind und uns tragischerweise an gesellschaftliche Missstände gewöhnen, obwohl wir sie untragbar finden“, sagt die Schauspielerin. „Ich glaube, dass es da Aufklärungspotenzial gibt und wir uns mehr in die Verantwortung nehmen müssen.“