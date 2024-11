Armin Wolf twittert nicht mehr: "Elon Musk hat Twitter kaputt gemacht"

"Im Februar 2009 hat meine Beziehung mit Twitter begonnen – knapp 16 Jahre und 126.725 Tweets später hört sie jetzt wieder auf", schrieb Wolf. "Jetzt mag ich nicht mehr. Ich lege meinen Twitter-Account heute nach 5.757 Tagen still. Ich lösche ihn noch nicht ganz, weil ich die Plattform leider als tagesaktueller Journalist für meine Arbeit noch brauche." Aber er werde dort "kein Wort mehr posten, keine Kommentare mehr lesen und nicht mehr reagieren, vor mir gibt es keine neuen Inhalte mehr. (Ob ich meine alten Tweets alle lösche, überlege ich noch.)"

Wolf, der viele Menschen in diesem Land in erstaunlichem Ausmaß emotionalisiert, war auf der auf Emotionen setzenden Plattform eine heimische Hausmacht. Seine Tweets interessierten so viele Menschen, dass nach Reichweite schielende Medien regelmäßig über seine Twitteraktivitäten berichteten. Diese nützten politische Parteien ebenso als Aufregungsvorlage wie Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.