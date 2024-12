ORF-Pleite vor Gericht: Gekündigte Redakteurin muss wieder angestellt werden

Hat der ORF seine Mitarbeiterin Sonja Sagmeister zu Unrecht gekündigt, nachdem sie Wirtschaftsminister Martin Kocher unbotmäßige Fragen gestellt hat? Das Arbeits- und Sozialgericht sagt im Wesentlichen: Ja. Ein am Mittwoch ergangenes erstinstanzliches Urteil erklärte die Kündigung für rechtswidrig. Nicht nur das: Das Gericht sieht eine Motivkündigung wegen widerständigen Verhaltens der Journalistin gegeben.

Sagmeister klagte gegen die Kündigung

Sie behauptete, nicht eingesetzt, dann versetzt und schließlich gekündigt worden zu sein, weil sie sich in einem Interview mit Wirtschaftsminister Martin Kocher nicht an Absprachen zwischen Ministerbüro und ORF-Wirtschafts-Ressortleitung hielt. Der ORF begründet die Kündigung mit nicht genehmigten Nebentätigkeiten Sagmeisters in Afrika. Diese waren von Ex-ORF-Stiftungsrat Hans Peter Haselsteiner unterstützt worden.