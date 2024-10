Am Arbeits- und Sozialgericht wurde am Mittwoch und Donnerstag ein heikler Fall verhandelt: Es geht um die Entlassung von ORF-Wirtschaftsredakteurin Sonja Sagmeister. Sie behauptet, es liege an einem unbotmäßigen Interview und klagte gegen die Entlassung. Der ORF spricht von Nebentätigkeiten der Redakteurin.