Nach FPÖ-Anzeige: Keine Ermittlungen gegen ORF-Mann Ziegler

Die von der FPÖ bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingebrachte Strafanzeige in der Causa Ziegler - dem Ex-ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler wurde in einem Bericht u.a. mangelnde professionelle Distanz zu ÖVP-Politikern vorgeworfen bleibt folgenlos. Wie die FPÖ am Sonntag mitteilte, leitete die WKStA die Anzeige an die Staatsanwaltschaft St. Pölten weiter, die nach Prüfung der Vorwürfe von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens absah.