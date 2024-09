Causa Ziegler: FPÖ verlangt Kündigung von ehemaligem Landesdirektor

Wenige Tage vor der Wahl beginnt Christian Hafenecker in seiner Funktion als FPÖ-Mediensprecher mit Kritik am Innenministerium. Grund: Medienvertreter wie beispielsweise jene von "Report24" hätten aus dem Parlament am Wahltag berichten wollen, konnten sich allerdings nicht akkreditieren. Die Entscheidung obliege der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Hafenecker fordert das Innenministerium "ultimativ auf", die Entscheidungen aufzuheben und sich bei den Betroffenen zu entschuldigen.

Der Innenminister behindere nämlich "freie Medien", so Hafenecker ehe er zum eigentlichen Gegenstand der Pressekonferenz kommt: der "Causa Ziegler".