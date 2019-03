Angriff auf den ORFeins-Vorabend: "Magazin 1" startet im April

Mit Ecken und Kanten, wie die ORFeins-Info – so beschreibt Channelmanagerin Lisa Totzauer das neue Studio am Küniglberg, das am Mittwoch Journalisten gezeigt wurde. Mehrere Videowalls und minimalistische Sitzgelegenheiten aus Beton zieren die Räumlichkeiten. Ab 8. April, also in weniger als zwei Wochen, werden hier die „ZiBs“ des Senders entstehen, das Wetter und auch „ Magazin 1“.

"Wir wissen, dass es schwierig wird"

Das Info-Format soll werktags um 18.10 Uhr – im Anschluss an die neue „ZiB 18“ – politische wie gesellschaftspolitische Themen aufgreifen. Ziel sei es, „schnelle Orientierung“ zu bieten, erklärte Totzauer. „ Magazin 1“ ist ein erster Schritt in Richtung einer österreichischen Programmierung zwischen 18 und 20 Uhr auf ORFeins.

„Wir wissen, dass es schwierig wird, diese Zeitzone anzugreifen“, meint Totzauer. Sie sei aber überzeugt, dass es gelingen werde, die Zielgruppe mit dem neuen Vorabendprogramm anzusprechen.