"Anatomie eines Skandals": Ein Minister muss vor Gericht

Die Netflix-Serie "Anatomie eines Skandals" ("Anatomy of a Scandal") von David E. Kelley ("Big Little Lies") und Melissa James Gibson ("House of Cards") zeichnet in sechs flotten und gut aussehenden Folgen den Prozess nach. Es ist eine Mischung aus Justizthriller, Ehedrama und Politintrige, die jedoch nicht hält, was sie verspricht.

Die Erzählung bleibt ebenso an der Oberfläche wie die Charaktere. Staatsanwältin Kate Woodcroft (Michelle Dockery) ist ein klischeehafter Workaholic, der Plot-Twist um ihre Vergangenheit wenig glaubwürdig. Am Ende geht es nicht darum, etwas Substantielles über sexualisierte Gewalt oder #MeToo zu sagen, sondern um einen knusprigen, aber nährstoffarmen Seriensnack.