Amazons Serien-Pläne: Reeperbahn, FC Bayern und Bushido zum Streamen

True-Crime und Fitzek

Ebenfalls am Programm: eine True-Crime-Serie aus Deutschland mit dem Arbeitstitel "Gefesselt" – im Mittelpunkt soll der sogenannte "Säurefassmörder" stehen, der Hamburg zwischen 1986 und 1992 terrorisierte und die Leichen seiner Opfer in Säurefässern versteckte. Die sechs Episoden sollen im Frühjahr 2022 zu sehen sein.

Gemeinsam mit dem deutschen Bestsellerautor Sebastian Fitzek und Ziegler Film hat Amazon Prime Video außerdem eine Kooperation zur Serienentwicklung abgeschlossen: Amazon hat sich die Rechte zu drei Bestsellern von Fitzek gesichert.

Zweite Staffeln

Die Comedyshow "LOL: Last One Laughing" startet am 1. April. Darin versuchen bekannte Comedians wie Michael Bully Herbig, Anke Engelke und Barbara Schöneberger einander Witze zu erzählen, wer am längsten ernst bleibt, gewinnt. Bereits vor dem Start wurde eine zweite Staffel bestellt.

Eine Fortsetzung gibt es übrigens auch von "Der Beischläfer" und "Binge reloaded"