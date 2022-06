Adrian Goiginger verfilmt Musikerporträt „Rickal“ mit Voodoo Jürgens

Adrian Goiginger, Regisseur des vielfach preisgekrönten Kino-Dramas „Die Beste aller Welten“ mit Verena Altenberger, hat sein nächstes Projekt drehreif. Nach dem ORF (Film/Fernsehabkommen) fördert nun auch der Filmfonds Wien „Rickal“, zu dem Goiginger auch das Buch geschrieben hat.

Der Hauptdarsteller in diesem Musiker-Porträt ist kein Unbekannter: Es wird David Öllerer alias Liedermacher Voodoo Jürgens, der zudem die Filmmusik beisteuert. Mit dabei ist auch Agnes Hausmann. Es ist Voodoo Jürgens nächster Ausflug ins Filmgeschäft nach „Sargnagel“ und dem Drama Another Coin for the Merry-Go-Round mit Valerie Pachner.

Der Inhalt der 2010 Entertainment-Produktion: Erich „Rickal“ Bohacek ist ein strauchelnder Straßen- und Beislmusiker, der sich am Existenzminimum über die Runden kämpft und hofft, mit seinen persönlichen, emotionalen Liedern Erfolg zu haben – sich dabei aber immer wieder selbst im Weg steht. Gleichzeitig versucht er, ein liebevoller Vater für seinen achtjährigen Sohn zu sein, der jedes zweite Wochenende bei ihm ist.