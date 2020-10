"Man muss kein Arschloch sein"

Vergibt man sich damit nicht eine Chance?

Welter: Ich meine, dass es noch einen weiteren Umbruch geben wird. Das traditionelle lineare Fernsehen wird bleiben, aber es wird Stück für Stück zurückgedrängt. Im Gegenzug werden sich die Mediatheken weiter auffächern. Es wird ja bereits für die Mediatheken der deutschen Öffentlich-Rechtlichen produziert und auch für jene der Spartenkanäle. Es muss also nicht mehr alles für einen bestimmten Sendetag passen. Das kann, wenn man es zulässt, einen weiteren kreativen Schub bringen. In dem Zusammenhang wird spannend, was im nächsten Jahr mit dem ORF-Player passieren und was möglich sein wird.

Henning: Ich halte das Öffentlich-Rechtliche für ganz, ganz relevant. Der ORF ist wichtig für dieses Land und seine Kreativen. Ich stimme deshalb auch nicht in das wiederkehrende ORF-Bashing ein. Der ORF ist es wert, kritisiert zu werden - das heißt aber für mich, er ist etwas wert. Es soll das andere Fernsehen natürlich auch geben. Aber, und das hat dieses Jahr gezeigt, es braucht etwas, worauf man sich „verlassen“ kann. Einen unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Sender. Der ORF erfüllt einen öffentlich-rechtlichen Auftrag – ob er das gut macht, darf man ruhig immer wieder hinterfragen. Aber prinzipiell ist so ein Sender unverzichtbar. Man wird sehen, was im kommenden Jahr sein wird mit der ORF-Wahl, was die Konzepte sind, die auf den Tisch kommen. Was es definitiv verstärkt braucht, ist ein Bekenntnis des ORF zu originären Stoffen, und zwar zu solchen, die nicht bloßes Malen nach Zahlen sind und die zum Beispiel eine österreichische Identität haben, ohne dass es deshalb chauvinistisch sein muss.

Man könnte ja einfach österreichische Geschichten erzählen.

Henning: Wir haben ein Projekt in Entwicklung, das erzählt von Wien, von einer modernen Weltstadt, von Menschen unterschiedlichster Herkunft, die hier leben. Es fußt auf einem wirklich tollen NGO-Projekt, das es tatsächlich gibt: „Die Nachbarinnen“. Es geht um Frauen aus unterschiedlichen ethnischen Communitys, die in Wien leben und eine Ausbildung zu Sozialarbeiterinnen gemacht haben und die nun wiederum Frauen aus ihren Communitys aufsuchen, um bei Schwierigkeiten und Problemen zu helfen. Das hat natürlich mit diesem komischen Begriff der Integration zu tun, es hat aber vor allem damit zu tun, dass es Leute gibt, die in diesem großen sozialen Raum Wien ein Miteinander wollen.

Und das soll fiktionalisiert werden?

Welter: Ja, wir haben lang dafür recherchiert. Es ist im Prinzip ein Projekt gemeinsam mit dem ORF, mit dem wir gerade erörtern, wie wir das realisieren können – zwar mit wenig Geld, aber doch irgendwie – ob als Mini-Serie, als Reihe … das ist so ein typisches WHee Film-Projekt.