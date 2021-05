Podcast-Tipps im Mai: Song Contest, Wirecard & Kronprinz Rudolf

Die Song-Contest-Woche hat begonnen: Am morgigen Dienstag geht das erste Semifinale in Rotterdam über die Bühne, am Donnerstag singt Vincent Bueno für Österreich um den Einzug ins Finale am Samstag. Wer sich darauf einstimmen will, ist bei „Merci, Chérie“ genau richtig: In dem Podcast dreht sich alles um den größten Gesangswettbewerb der Welt. Die beiden Hosts Marco Schreuder und Alkis Vlassakakis analysieren Songs, interviewen Interpreten und haben spannende Gäste, die man nicht unbedingt mit dem ESC in Verbindung bringen würde.