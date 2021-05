Titel wie „Schmusen geht auch mit Liebe“ oder „Ich bin sofort a bisserl geil geworden“, der boulevardesk klingt, als hätte ihn Wolfgang Fellner erfunden.

Ein Podcast als Therapie und wechselseitiger Trostspender für drei Unterhaltungskünstler. „Und je besser es uns ging“, so Sarsam, „umso mehr haben wir dann darauf vergessen, uns zu trösten.“ Die Rollen im Verbalkonzert sind wechselnd.

„Eckel redet durch“, scherzt „Nia“. „Und wir versuchen, ihn beim Atemholen zu erwischen.“

Und Sarsam: „Einmal hat der Klaus so viel gesprochen, dass mein Mund trocken geworden ist beim Zuhören.“

Was hat die Pandemie gebracht, außer ein paar Kilo mehr an den Hüften? „Mir den Kontostand von Boris Becker“, witzelt Eckel.

Und Sarsam ernst: „Für mich die Frage: Worüber redet man mit seiner Familie, wenn man 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche beieinander ist? Die Eindrücke, die man ohne Lockdown von außen nach Hause bringt und darüber erzählen kann, darauf freue ich mich jetzt wieder.“

Und auf seinen ersten Auftritt, bei dem er die Zuschauer mit der Frage begrüßen will: „Wie geht es ihnen?“ Darauf Niavarani schlagfertig: „Und du wirst die Antwort nicht verstehen, weil alle Masken tragen.“

Was hat Niavarani im Lockdown am meisten ver-misst? „Dass meine Frau mich dafür hasst, dass ich immer so spät nach Hause komme. Dass ich den ganzen Tag über kein schlechtes Gewissen hatte, weil ich immer zu Hause und viel umgänglicher war als sonst. Ich habe so viel gekocht wie nie zuvor. “

Dann ist der Simpl-Chef ernst: „Die Normalität wird plötzlich etwas Besonderes. Ich glaube, das ist das Positive am Lockdown. Ich war jetzt im Simpl, und mir wurde bewusst: Das ist genau der Ort, wo ich sein möchte.“

„Ich möchte jeden Tag ins Theater gehen, spielen, proben oder inszenieren. Das wusste ich vor dem Lockdown nicht mehr. Da wollte ich in Pension gehen und dachte, ich kann nicht mehr. Ich glaube, das kann man mitnehmen: Dass die Dinge, die uns so auf die Nerven gehen, so traurig oder fertig machen, das Glück in unserem Leben auch bis zu einem gewissen Grad ausmachen.“

Also doch eine kleine Trostspende. Im Podcast und abseits davon.