5 Podcast-Tipps für den April

1. Dr. Prein und der Tod

Der Tod ist uns nicht ganz geheuer – gut also, wenn uns jemand mit Erfahrung und Humor durch das Thema begleitet. Martin Prein war Rauchfangkehrer, LKW-Fahrer, Bestatter und ist heute Psychologe. Im Podcast „Dr. Prein und der Tod“ gibt er unterhaltsame Anekdoten zum Besten und weiß Wissenswertes über den Tod zu berichten: Man erfährt zum Beispiel von ungewöhnlichen Bräuchen auf dem Land, dass in manchen Krankenhäusern den Toten ein Glöckchen mitgegeben wurde und warum sich Pathologen öfter mal umdrehen, wenn hinter ihnen eine Leiche liegt. Geeignet – so heißt’s im Intro des Podcasts – für alle, die einmal sterben müssen.

"Dr. Prein und der Tod" bei Spotify und Apple Podcasts