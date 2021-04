Was Michael "Bully" Herbig im neuen Podcast von Mirjam Weichselbraun verrät

Genau heute, Donnerstag, startet auch seine neue Show "LOL: Last one Laughing" auf Amazon Prime". "Du packst zehn hochkarätige Leute, die wirklich lustig sind, sechs Stunden in einen Raum und keiner darf lachen. Wer am Ende noch übrig bleibt, hat gewonnen", erzählt Herbig. Mit dabei sind zum Beispiel Carolin Kebekus, Barbara Schöneberger, Anke Engelke und Torsten Sträter.

Er selbst würde wohl gleich als erster rausfliegen, wie er erzählt. "Meine Frau sagt, ich würde sogar im Schlaf lachen. Ich habe ihr das nicht geglaubt, aber dann bin ich einmal selber von meinem eigenen Lachen aufgewacht und ich hab versucht, ihr am nächsten Tag zu erklären, warum ich gelacht habe, aber der Traum war eigentlich überhaupt nicht lustig."