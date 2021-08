5 Podcasts, in die Sie im August reinhören sollten

Bewohner der US-Südstaaten werden gern als hinterwäldlerisch dargestellt, hier sprechen sie selbst im breiten Akzent, dem „Southern Drawl“. Die Podcast-Reihe erzählt düstere Horrorgeschichten, in denen Monster aus aufgelassenen Kohlebergwerken auftauchen oder Waldgeister arme Ehefrauen rächen. Ganz nebenbei rücken dabei reale Probleme der Region in den Fokus, wie Gewalt, Drogen, Arbeitslosigkeit oder der Raubbau an der Natur.