5 Serien-Highlights, die uns im Juli erwarten

3. How To Sell Drugs Online (Fast)

Für seine Darstellung in Staffel 1 wurde Hauptdarsteller Maximilian Mundt heuer mit der Nachwuchs-ROMY ausgezeichnet, ab Mitte Juli ist er in der Fortsetzung der preisgekrönten deutschen Netflix-Serie "How To Sell Drugs Online (Fast)" zu sehen. Auch in der zweiten Staffel geht es Protagonist Moritz wieder darum, seine Lisa zu beeindrucken. Dabei reitet er sich und seine Freunde mit seinem illegalen Drogen-Onlineshop erneut ziemlich ins Chaos - und legt sich unter anderem mit Michael Ostrowski an.

"How To Sell Drugs Online (Fast)" Staffel 2 gibt's ab 21. Juli bei Netflix