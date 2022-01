Im neuen Münster-„Tatort“ (Sonntag, 16.1., 20:15 Uhr, ARD/ORF2) gesellen sich zum typischen Humor gravierende Probleme: Thiel hat mit einem Blackout zu kämpfen. Als der Kommissar in einem Hotelzimmer aufwacht, kann er sich an fast nichts erinnern. Was ist letzte Nacht unter Alkoholeinfluss passiert? Warum sieht er so zerrupft aus? Weshalb sitzen da Boerne und ein Plüsch-Koala vor ihm?

Noch dazu taucht eine Leiche im Wald auf: Der Tote ist Thiels Ex-Chef Arne Hartnack aus Hamburg. Thiel hatte ihn damals des Mordes überführt und seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Oder doch? Dass Thiel zufällig auftaucht, findet die zuständige Hamburger Kommissarin Annika Kröger (Banafshe Hourmazdi) merkwürdig.

Schmerzhafte Flashbacks schießen Thiel durch den Kopf, er scheint zudem in der Nacht am Tatort gewesen zu sein. Er versteht die Welt nicht mehr, wird zum Hauptverdächtigen.

Aber Boerne, „Alberich“ und Staatsanwältin Klemm geben – auch humoristisch – alles, um Thiel zu helfen. Und auch „Vaddern“ spielt dabei eine wichtige Rolle.