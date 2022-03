14 finale Kandidaten perfekt, "Starmania"-Quoten weiter rückläufig

Eine Woche nach dem Auftakt der ORF-Eventshow sangen 14 weitere Talente um den Aufstieg in die erste Finalshow von „Starmania 22“. Die zweite Qualifikationsshow lockte noch ein bisschen weniger Menschen an als die erste (im Schnitt 410.000). Die Präsentation der Songs verfolgten um 20.15 Uhr im Durchschnitt 385.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 14 Prozent. Die Entscheidung um 22.35 Uhr sahen durchschnittlich 387.000 Personen (Marktanteil 19 Prozent).

Beim jungen Publikum lag die Show erneut besser. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 12- bis 29-jährigen Zuseherinnen und Zuseher lag bei 20 Prozent, bei der Entscheidung bei 27 Prozent. In der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 19 bzw. 20 Prozent.

Diese sieben „Starmaniacs“ dürfen sich über den Aufstieg in die zweite Finalshow freuen:

Judith Lisa Bogusch: Die 21-jährige Studentin der Medienmusik wohnt in Wien und stammt aus Matrei in Osttirol.

Stefan Eigner: Der 22-jährige Wiener ist Sänger und Karaoke-DJ. Kevin Gratz: Der 20-jährige Einzelhandelskaufmann kommt aus Kapfenberg in der Steiermark.

Sebastian Holzer: Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege stammt aus Payerbach in Niederösterreich. Emil Kafka ist 20 Jahre alt und studiert in Wien.

Josef Kobinger: Der 17-jährige Schüler lebt in Neustift im Stubaital in Tirol.

Dora Leonardi: Die 27-Jährige wohnt in Wien.