1,11 Millionen sahen Neujahrskonzert 2024 im ORF

Wer das Neujahrskonzert versäumt hat, kann dieses auf der neu gestarteten Streamingplattform ORF ON und in der ORF-TVthek nachschauen. Zudem zeigt ORF 2 das Konzert in der "matinee" am Dreikönigstag (6. Jänner, 10.05 Uhr) eingeleitet vom "Pausenfilm" (9.05 Uhr) und dem Making-of mit dem Titel "Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts" (9.30 Uhr). 3sat bringt das Konzert ebenfalls am 6. Jänner (20.15 Uhr).