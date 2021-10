Matt Dillon: Vom Posterboy zum absoluten Weltstar

Dennoch habe es Konflikte mit von Trier gegeben: „Ich versuche nicht über die Charaktere zu urteilen, die ich spiele, aber meistens lasse ich mich in die Rolle hineinfallen. Das war in diesem Fall, wo ich den Serienmörder spiele, sehr hart. Ich musste manche Szenen infrage stellen, mit Folterszenen habe ich echt nichts am Hut“.

Es war also leichter, mit Shirin Neshat und Soja Azari bei „Land of Dreams“ zu arbeiten? „Es geht nicht um leicht oder schwer, jeder Film ist seine eigene Welt. Wir haben in einem Indianerreservat rund um Albuquerque in New Mexico gedreht, einem für mich ganz unbekannten Flecken Amerika. Ich habe mich dort wohlgefühlt. Kennen Sie dieses Gefühl zu arbeiten, aber du hast nicht den Eindruck, dass du arbeitest? So ging es mit dort. Ich bin hingegangen, bin mit meiner Harley herumgekurvt, war happy, an so einem kreativen Projekt teilhaben zu können. Auch Gus Van Sant oder Francis (Ford Coppola, Anmerkung) sind imstande, so eine Atmosphäre zu schaffen. Dass man gerne hingeht, weil man weiß, das bringt mich weiter“.

Hat es einen prägenden Film in seiner Karriere gegeben, der seinem Weg einen andere Richtung gab? „Ich habe bei jedem Film etwas gelernt, auch wenn er nicht so gut war. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang, als ich noch jung war, einen Film mit Arthur Penn und Gene Hackman gedreht ,Target’. 1985. Ein Melodram zur Zeit des Kalten Kriegs, kein großer Film. Aber ich wollte unbedingt mit Gene Hackman arbeiten. Was ich sagen will: Ich bin nicht stolz auf diesen Film, aber ich habe viel von Gene gelernt. Das war eine wertvolle Sache für mich. Auf ,Drugstore Cowboy“ von Gus wiederum bin ich stolz, das ist ein wirklich guter Film. Dann natürlich auf Coppolas ,Rumble Fish’“.