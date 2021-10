Interview mit Terence Davies: Dieses wunderbare Wort „Sehnsucht“

Umso überraschender, dass er ausgerechnet Cynthia Nixon, bekannt aus der Serie „Sex and the City“ als Anwältin Miranda, die Hauptrolle für sein hinreißendes Bio-Pic „A Quiet Passion“(2016) über die Lyrikerin Emily Dickinson gab: „Ich fand ,Sex and the City‘ furchtbar“, erinnert sich Davies mit breitem Grinsen: „Es geht nur um Shopping und Sex. Ich habe mir eine Folge ohne Ton angesehen, weil ich es nicht ausgehalten habe – und da ist mir aufgefallen, was für einen wahrhaftigen Gesichtsausdruck Cynthia Nixon hat. Ich finde, sie ist ziemlich gut in der Rolle.“