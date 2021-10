Starke Filme auf der Viennale: Die vielen Leben der Frauen

Für den Eröffnungsfilm hat Viennale-Chefin Eva Sangiorgi die Siegerin des Goldenen Löwen in Venedig ausgesucht. Auch die französisch-libanesische Regisseurin Audrey Diwan verfilmte persönliche Erfahrungen, wenn auch nicht die eigenen. In ihrem nüchtern erzählten Coming-of-Age-Drama „L’événement“ („Das Ereignis“) adaptierte sie die autobiografischen Erlebnisse der Schriftstellerin Annie Ernaux, die in den 60-er Jahren als Schülerin schwanger wurde und abtreiben wollte, um ihre Ausbildungsmöglichkeiten nicht zu gefährden. Abtreibung war damals in Frankreich illegal und zwang die junge Frau, sich einer Reihe demütigender und lebensgefährlicher Prozesse zu unterziehen.

Definitiv keine eigenen Erfahrungen hat Oscarpreisträgerin Jane Campion in ihrem exzellenten Western „The Power of the Dog“ verfilmt. Ihn anzusehen ist aber jedenfalls die Erfahrung wert.