"Mary & George": Wie man sich am englischen Königshof nach oben schläft

Jakobinische Ära

Auch wenn die Handlung der Serie nicht so klingen mag: „Mary & George“ bezieht sich auf ein wahres und historisch belegtes Zeitdokument. Als Vorlage diente Drehbuchautor D. C. Moore das Sachbuch „The King’s Affair“ von Benjamin Woolley. Darin bestätigen nicht nur etliche Historiker die sexuellen Vorlieben des Königs, sondern auch die Tatsache, dass Georges Aufstieg zum 1st Duke of Buckingham eng damit verknüpft ist.

„Ich erfuhr zum ersten Mal von dieser Geschichte, als ich das Drehbuch las“, sagt Julianne Moore dem KURIER. „Als Amerikanerin ging ich davon aus, dass dieser Teil der britischen Geschichte den Menschen in Großbritannien vertraut ist. Aber das ist nicht der Fall. Das liegt wohl daran, dass die jakobinische Ära bislang in Filmen kaum beleuchtet wurde und auch in den Schulen kein großes Kapitel im Geschichtsunterricht ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an der sexuellen Orientierung von König James I. Oder daran, dass seine Amtszeit nur rund 20 Jahre gedauert hat – nämlich von 1603 bis 1625“, sagt die 63-Jährige.