Kate Winslet und ihr „Titanic“-Moment bei „The Regime“

Wechseljahre

In einer Folge ist der Kanzlerin, die ihren Palast nie verlässt, derart heiß , dass sie die Temperatur auf Minusgrade runterfahren lässt. Elena befindet sich in den Wechseljahren. Winslet fand diese Idee im Drehbuch von „Succession“-Autor Will Tracy toll, „weil es mir als Frau erlaubte, etwas völlig Reales zu erforschen. Elena, so unergründlich sie auch ist, wird plötzlich für so viele Frauen, die es durchmachen oder durchgemacht haben, völlig nachvollziehbar.“

Die Serie bezieht ihren Witz aus der völligen Übertreibung. Denn obwohl alle anderen im Palast bitterlich frieren, nimmt die Tyrannin auch noch ein Bad inmitten von Eiswürfeln.

„Ach ja, das Eisbad“, sagt Winslet. „Ich fürchte, das war meine Idee. Ich dachte, oh Gott, das werden sie sicher nicht machen. Ich selbst habe ja Erfahrung damit, ich bin schon einmal in völliger Verzweiflung in ein Eisbad geraten.“ – Eine Anspielung auf die Dreharbeiten zu „Titanic“, wo sie bei den Szenen im eiskalten Wasser auf einen Neoprenanzug verzichtet hatte.

Als sie vom KURIER auf Wien angesprochen wird, gerät die Britin ins Schwärmen. Zunächst aus folgendem Grund: „Es war eiskalt, was ich liebe!“ Gedreht wurde nämlich vergangenen Februar, damals noch unter dem Arbeitstitel „The Palace“. Einige Szenen wurden in und außerhalb von Schloss Schönbrunn gedreht. Für die Serie hat man der ohnehin schon majestätischem Habsburgerresidenz mit digitalen Effekten noch ein paar zusätzliche Stockwerke aufgesetzt.

Winslet über die Dreharbeiten: „Es war unglaublich. Meine Güte, Wien ist so schön. Die Paläste waren phänomenal. Die Decken scheinen eine Meile hoch zu sein und man kann fast nicht glauben, welche Details auf den Fresken zu finden sind. So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, ich werde es nie vergessen.“

Man habe zum Teil Zugang zu Räumlichkeiten gehabt, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Gedreht wurde auch im Gartenpalais Liechtenstein und im Palais Pallavicini.