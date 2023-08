Martin Walser: Beerdigung im engsten Familienkreis

Der Schriftsteller Martin Walser ist in Wasserburg am Bodensee beigesetzt worden. Wie B├╝rgermeister Harald Voigt am Dienstag best├Ątigte, fand die Beerdigung am Montag im engsten Familienkreis statt.

Mehrere Medien berichteten dar├╝ber. Im bayerischen Wasserburg war Walser geboren worden und dort seit 1984 Ehrenb├╝rger. Zuletzt lebte er im ├ťberlinger Ortsteil Nu├čdorf (Baden-W├╝rttemberg).

Der Autor war am Freitag im Alter von 96 Jahren gestorben. Walser galt als einer der wichtigsten zeitgen├Âssischen Schriftsteller in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken z├Ąhlt die Novelle "Ein fliehendes Pferd" aus dem Jahr 1978, das von Kritikern gefeiert und f├╝rs Kino verfilmt wurde.