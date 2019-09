Kušej startet als Burgtheaterchef: Politisches Theater am laufenden Band

Gegenüber der APA erklärte Rasche: „Die bewegten Untergründe dienen dazu, den Menschen in Bewegung zu bringen und den inneren Bewegungsmoment zu vergrößern. Das Zusammenspiel von Gedanke, Sprache und Bewegung ist der Nukleus des Theaters – darum ist es mir immer gegangen. Das Spektakuläre der Maschine ist schön und gut, aber die Schauspieler, der Chor, das Musikalische, die Sprachbehandlung sind mindestens die Hälfte der Miete, warum diese Inszenierungen so erfolgreich sind.“ Rasche meint, dass „Die Bakchen“ (zumindest in der Neudeutung) ein Stück sei, das „uns viel über die heutige politische Situation in Österreich und Europa erzählen kann“. Denn Gott Dionysos kehrt wieder – und rächt sich fürchterlich dafür, dass Thebens Herrscher Pentheus eine neue, säkulare Ordnung geschaffen hat.