Die Oper neu denken

Malkovich

Virgil Widrich

Haselböck

Don Giovanni

kommt für „New Angels“ auch extra nach Wien und wird eventuell sogar in Aktion treten. Das Neue an dieser Produktion ist aber primär die optische, filmische Umsetzung, für die der Oscar-nominierte Regisseurverantwortlich ist.: „Das ist unser Versuch, das Musiktheater von heute voranzutreiben. Anstelle der ständigen Wiederholung des schon oft Gesagten und der x-ten Neudeutung des ‚‘ bringen wir eine multimediale Form auf die Bühne, die es noch nie gegeben hat.“

Premiere hatte „New Angels“ im November in Luxemburg. Es ist ein Stück für Tenor, zwei Tänzer und Barock-Ensemble. Frank Hoffmann (Direktor aus Luxemburg) führt Regie. Das Musikonzept stammt von Haselböck, der acht Tenor-Arien von Bach mit Musik von David Sylvain, aber auch von Ligeti und Krenek verknüpft. Die Geschichte erzählt, basierend auf „The Story of the Black Cat“ von E. A. Poe, von einem Mann in der Todeszelle, der seine Frau getötet hat und sich nun fragt: Warum?

Das nächste Projekt mit Malkovich steht schon fest: „Call me God“ (Premiere: 2015), ein Theaterstück für Konzertsäle. Haselböck: „Wir produzieren von Wien aus Dinge in großer Stückzahl, die in aller Welt Erfolg haben – und das ohne jede Unterstützung. Es wäre so schön, dem auch in Wien eine ständige Bühne zu geben.“