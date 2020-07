Marika Green: Mehr als nur Model und Muse

Sie haben sich nie nackt fotografieren lassen. Warum?

Ich hatte in dieser Zeit schon mit Robert Bresson gearbeitet und einige Filme fürs französische Fernsehen gedreht. Aber meine Karriere in Frankreich war von Anfang an ziemlich holprig. Ich war zwar mit Truffaut, Louis Malle, Resnais und der ganzen Avantgarde-Szene befreundet, aber ich war ihnen zu groß und zu blond. In ihren Augen eignete ich mich offenbar nicht für die weibliche Opferrolle, die in der Nouvelle Vague so modern war. Da sollte man eher dunkelhaarig und klein sein – mit großen, weitaufgerissenen Augen. Vor mir hatten sie eher Angst. Als starke Wikingerin war man da nicht so gefragt (lacht).

Wie haben Sie Christian Berger kennengelernt, mit dem Sie schließlich hier in Wien gelandet sind?

Ende der 1970er-Jahre habe ich in Paris Klaus Maria Brandauer kennengelernt. Er fragte mich, ob ich nicht nach Österreich kommen und in einem Film seiner Frau Karin Brandauer spielen wolle. In ihrer Schnitzler-Verfilmung „Der Weg ins Freie“. Wir haben im Salzkammergut gedreht – und hinter der Kamera stand Christian Berger. Seither ist er der Mann meines Lebens.

Ihre bisher letzte Rolle haben Sie unter der Regie von Angelina Jolie gespielt. In „By the Sea“ mit Brad Pitt. Jolie hatte sich Christian Berger als Kameramann gewünscht. Wie war Ihr Kontakt zu Angelina Jolie?

Angelina spielt in „By the Sea“ eine ehemalige Balletttänzerin. Und sie fragte Christian, ob er jemanden in Europa wüsste, der oder die ihr die richtigen Bewegungen beibringen könnte. Er hat mich vorgeschlagen und ich habe mit ihr trainiert. Angelina hat mich gefragt, ob ich eine kleine Nebenrolle spielen wollte. Das habe ich gemacht. Wie war die Zusammenarbeit?

Wenn man Angelina etwas vorschlägt, hört sie ganz still zu. Dann macht sie weiter, und man merkt, dass sie die Vorschläge in ihr Spiel einfließen lässt. Ich habe mit ihr auch einen Walzer getanzt, den Brad nicht mit ihr proben wollte. Er denkt, dass er nicht proben muss, weil er eh alles kann – was auch irgendwie stimmt. Von einer Krise zwischen Angelina und Brad haben wir nichts gemerkt.