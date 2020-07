Filmkritik zu "Sibyl": Drama und Drama-Queen

Berliner Kindheit

Newtons Erinnerungen an das Weimarer Berlin bis zur Machtergreifung Hitlers, seine privilegierte Kindheit im Samtanzug und seine Flucht vor den Nazis bilden einen informativen Hintergrund, um die ästhetischen Strategien seiner Aufnahmen nochmals zu erhellen. Hanna Schygulla will in seinen Fotos gar so etwas wie eine „Dienstmädchenerotik“ ausmachen und führt diese Vorliebe auf Newtons großbürgerlichen Berliner Background zurück.

Dem versierten Dokumentaristen Boehm gelingt es hervorragend, das kreative Umfeld von Newtons Fotografien auszuleuchten und dessen oftmals als „pervers“ empfundenen Settings in einen narrativen Zusammenhang zu stellen. Seine Interviewpartnerinnen setzen sich aus smarten und reflektierten Weggefährtinnen zusammen, denen man gerne zuhört und die gar nicht genug darüber schwärmen können, wie kraftvoll sie Newton in seinen – obwohl als obszön gebrandmarkten – (Nackt-)Bildern inszeniert hatte.

Kritik von außen fällt also weitgehend flach, dafür ergeben sich innere Widersprüche des Newtonschen Werkes: „Er zeigte meine Seele“, erinnert sich eine gerührte Marianne Faithfull, während Helmut Newton selbst zu diesem Thema nur sagen kann: „Seele verstehe ich nicht.“

INFO: D 2020. 93 Min. Von Gero von Boehm. Mit Helmut Newton, Isabella Rossellini