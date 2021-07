Mama fliegt zum Mars: Film über Abschied einer Astronautin von ihrer Tochter

Nachdem Winocour einen europäischen Weltraumfilm drehen wollte, recherchierte sie in den Einrichtungen der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Köln ebenso wie in Star City bei Moskau. Jene packenden Szenen, in denen die Astronauten auf ihren Weltraumflug vorbereitet werden, haben beinahe dokumentarischen Charakter.

Im Zuge ihrer Vorbereitungen habe ihr eine Trainerin der ESA erzählt, dass Astronauten während des Trainings sehr stolz von ihren Kindern berichten, während die Frauen oft ihre Mutterschaft verbergen, meint Winocour: „Frauen neigen dazu, in der Arbeit nicht über ihre Kinder zu sprechen, weil es ihnen schaden könnte. Es könnte ja bedeuten, dass sie früher aus der Arbeit gehen müssen oder Ferien beanspruchen. Sogar ich als Filmemacherin erwähne während der Dreharbeiten nicht, dass ich ein Kind habe.“

Sarah ist zudem die einzige Frau in einem Männerteam. Die Kollegen begegnen ihr mit Misstrauen, allen voran der amerikanische Astronaut im Team, souverän gespielt von Matt Dillon. Doch schließlich entsteht so etwas wie Freundschaft zwischen den beiden. Er ist es schließlich auch, der Sarah die letzten Zweifel an ihrer Mission nimmt: „Es gibt keine perfekte Mutter, und es gibt keine perfekten Astronauten.“

Diese Bemerkung wäre für sie der Schlüsselsatz ihres Films, so Winocour: „Frauen befinden sich oft in einem Dilemma. Und das wollte ich zeigen: Es ist die Geschichte einer Trennung, aber auch einer Befreiung.“