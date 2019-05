Malicks "A Hidden Life“ in Cannes: Fußballgott und Christ

Alles, was einem in den letzten Terrence-Malick-Filmen auf die Nerven gehen konnte – seine fahrigen Kamerabewegungen, das Geflüster auf der Tonspur, erhabene Ansichten von Wald und Wiesen – fügt sich in „A Hidden Life“ zu einem rauschhaften Ganzen zusammen.

Zu kirchlichen Chorgesängen schweift die Kamera über idyllische Landschaften, erzählt von einem harmonischen Dorfleben und der innigen Beziehung zwischen Franz und Fani Jägerstätter. Der Einbruch des Nationalsozialismus und das aufkeimende Unbehagen mit dem neuen Regime lässt die Dorfstrukturen zusammenbrechen. Jägerstätter wird immer mehr isoliert, befragt sein Gewissen, verweigert schließlich eine alles entscheidende Unterschrift und landet im Gefängnis.

Malick erzählt horrende Ereignisse weniger als Ablauf bestimmter Vorkommen, sondern als affektiven, körperlichen Zustand. Die Schwere der Entscheidung wirft die Menschen zu Boden, drückt sie nieder, zermürbt ihre Gesichter. Im Duett mit einer umherschweifenden Kamera, die Hilfe suchend den Himmel absucht, komponiert Malick ein herzzerreißendes Kunstwerk aus Bildern, Tönen und Emotionen mit fulminanter Sogwirkung.

„Menschen, die Nein sagen, sind heute selten geworden“, sagt August Diehl in Cannes über die Aktualität von Franz Jägerstätter: „Nein-Sagen ist vielleicht das Stärkste, das es gibt.“

Noch einer, der nicht nach Cannes kam, obwohl er es versprochen hat, ist Diego Maradona. Anlass hätte es genug gegeben: Der britische Regisseur Asif Kapadia widmete dem ehemaligen argentinischen Fußball-Star der 1980er-Jahre, Diego Maradona, eine über zwei Stunden lange Doku. Kapadia selbst ist ein Meister charismatischer Dokus: Sein Porträt über Formel-1-Fahrer Ayrton Senna („Senna“) machte ihn schlagartig bekannt, sein Film über Amy Winehouse („Amy“) gewann ihm einen Oscar.