MAK-Direktion wurde ausgeschrieben, Thun-Hohenstein bewirbt sich

Im ersten Quartal steht zudem eine Entscheidung über die Geschäftsführung des Museumsquartiers an. Der Vertrag von Christian Strasser, ebenfalls seit 2011 im Amt, geht bis 30. September. Er werde sich, sagt der Manager zum KURIER, bewerben. Denn er brenne für das Kulturareal, das noch viel Entwicklungspotenzial habe.

Im zweiten Quartal sollen die Leitungen der Nationalbibliothek und der Österreichischen Galerie Belvedere ausgeschrieben werden. Johanna Rachinger ist bis 31. Dezember Generaldirektorin der ÖNB, Richard Starkel bis 30. September Geschäftsführer. Die Verträge von Stella Rollig und Wolfgang Bergmann enden am 15. Jänner 2022.

Im dritten und vierten Quartal stehen recht viele Entscheidungen an. Denn am 31. März 2022 laufen die Verträge der Geschäftsführer Renate Landstetter (Albertina) und Paul Frey (KHM) aus, am 31. Mai endet jener von Karin Skarek (Technisches Museum). Zudem hat sich das politisch besetzte Kuratorium der Salzburger Festspiele mit der Zeit nach Helga Rabl-Stadler zu beschäftigen. Die Langzeitpräsidentin, Galionsfigur des Kulturbetriebs in Corona-Zeiten, ist tatsächlich gewillt, sich zu Silvester zurückzuziehen. In einem Aufwasch dürfte auch die kaufmännische Direktion – Lukas Crepaz ist bis 30. September 2022 bestellt – bestellt werden.

Bleibt nur noch Christoph Ladstätter, der Geschäftsführer der Volksoper bis 31. August 2022. Direktor Robert Meyer hat zu diesem Zeitpunkt in Pension zu gehen; Ladstätter dürfte großes Interesse haben weiterzumachen – zusammen mit der sprühenden Lotte de Beer.

Gespannt darf man sein, ob Andrea Mayer auch Zeichen setzen will. Denn Verträge nur zu verlängern, ist vielleicht nicht sehr erquicklich.