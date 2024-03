Machtmissbrauch: Manker und Pölsler zeigen, inwiefern #MeToo funktioniert

Die Nachwirkungen einer NDR-Doku, die Machtmissbrauch und den Vorwurf sexueller Übergriffe im Schauspielbereich thematisiert, sind ein wunderbares Lehrbeispiel für Führungskräfteseminare.

Zwei mittlere Manager, diesfalls im Schauspielbereich, werden darin mit Kritik an ihrer Machtausübung konfrontiert. Sie reagieren in ihren öffentlichen Äußerungen fast vollständig konträr. Und beweisen so, dass sich die Debatte über Machtmissbrauch durch Männer (in der Kulturbranche gibt es übrigens leider auch miserable Chefinnen) doch bewegt, mutigen Frauen sei Dank.