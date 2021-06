Machtkampf beim ORF: Kanzler Kern stellt sich hinter Wolf

Bundeskanzler Christian Kern ( SPÖ) weist Kritik an der Interviewführung von "Zeit im Bild 2"-Frontmann Armin Wolf zurück. Dieser mache "natürlich harte Interviews", sagt er in der Premiere-Sendung des neuen Ö1-Medienmagazins #doublecheck am Freitag. Er sei aber auch immer "sehr gut vorbereitet, auf der Höhe seiner Gesprächspartner, und vor dem Hintergrund ist das zu akzeptieren und zu schätzen".

Die "ZiB 2" sei "eine der wirklich wichtigen politischen Sendungen, die wir in Österreich haben", so Kern. Gefragt nach politischem Druck auf den ORF betonte er: "Ich nehme für mich in Anspruch - und für den Rest der SPÖ - dass es da keine Interventionen gibt."