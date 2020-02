"Lola rennt" wird Bollywood-Film

Tom Tykwers 90er-Jahre-Hit „Lola rennt“ wird von Bollywood neu verfilmt. Das teilte Sony Pictures India, das die Neuverfilmung koproduziert, am Dienstag auf Twitter mit. Die indischen Produzenten Ellipsis Entertainment sagten, man habe drei Jahre lang an Entwürfen gearbeitet, um den deutschen Film an den indischen Kontext anzupassen.