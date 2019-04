Großes Kino: Wo sich die Filmwirtschaft abspielt

Wer sich nicht zu den topinformierten Cineasten zählt, kennt das Problem: Kaum hört man von einem Film, läuft er auch schon nicht mehr im Kino. „Jährlich kommen in Österreich zwischen 400 und 500 neue Produktionen ins Kino, viele davon überleben das erste Wochenende nicht“, sagt Werner Müller, Geschäftsführer der Sparte Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). In ganz Europa würden jährlich mehr als 1500 Filme an den Start gehen und damit in etwa doppelt so viele wie in den USA. Zeit, um auf Zuseher zu warten, bleibt da keine. Die wenigsten Spielfilme schaffen es, ihre Produktionskosten einzuspielen.

Ohne staatliche Förderungen würde es in den Kinosälen ziemlich finster ausschauen. Selbst Star-Regisseure wie Woody Allen sind in der Branche dafür bekannt, dass sie ihre Drehbücher flexibel anpassen. Sprich, drehen, wo sie Rahmenbedingungen, also Incentives wie Rückvergütungen, passen. Müller: „Bei Liebesfilmen ist es letztlich relativ egal, ob eine Szene vor der Sagrada Família oder vor dem Kolosseum gedreht wird.“ Also, ob der Film letztlich Vicky Cristina Barcelona oder Vicky Cristina Rom heißt. Umso wichtiger ist es, dass die strukturellen Bedingungen passen. " Schönbrunn und die Alpen sind schon ein filmischer Anreiz, in Österreich zu drehen", so Müller, "aber gute Locations alleine reichen sicher nicht."