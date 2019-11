Indien: Der Hype um den König von Bollywood

„Nennen uns Verrückte“

„Nennen uns Verrückte“Guru kommt seit 20 Jahren, er betreibt in Bangaluru eine Fangruppe, die sich samstags trifft, um SRK-Songs zu singen. Warum sie ihn so lieben? „Das wissen wir nicht. Menschen nennen uns verrückt. Nur ein echter Fan kann einen anderen Fan verstehen.“ Chaitra, 29, erklärt es so: „Wir hatten kein Kabelfernsehen, also haben wir immer Filme von ihm gesehen. Ich mag ihn als Person. Er ist so bescheiden.“ Das hört man immer wieder.

Ravi, der Youtube-Videos über Bollywood macht, ist SRK mehrmals begegnet: „Er lässt dich immer gut fühlen, fragt, wie es geht, egal ob man Celebrity oder Fan ist.“ Seit drei Generationen schaffe es der Star, Menschen zu inspirieren. So ist auch die Menge vor seiner Villa bunt gemischt – von Babys bis Greisen. Obwohl SRK als Eroberer von Frauenherzen gilt, sind auffällig viele Männer vertreten. Ravi lacht: „Wenn ich Frauen beeindrucken will, zitiere ich Dialoge aus seinen Filmen. Es funktioniert.“