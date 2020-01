Die dritte Staffel von "Babylon Berlin": Auf die Party folgt der Crash

Die Serie „ Babylon Berlin“ startet am Freitag via Abosender Sky in die dritte Staffel. Diesmal geht es weniger opulent und orgiastisch zur Sache – es wird nicht mehr so ausgelassen gefeiert, sondern eher leise getänzelt. Dafür wird das Tempo gedrosselt und den Figuren rund um Kommissar ( Volker Bruch) und Kriminalassistentin Charlotte Ritter ( Liv Lisa Fries) mehr Raum zum Atmen, mehr Platz zur persönlichen Entfaltung gelassen.

Der KURIER hat mit den Serienmachern Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries (Buch und Regie) gesprochen.